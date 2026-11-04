Έστηναν παγίδες σε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές

Τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές, συνέλαβε η Αστυνομία σε Αχαρνές και Ζεφύρι, το μεσημέρι της 1ης Νοεμβρίου.

Οι δράστες αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα από τα θύματά τους, ενώ η συνολική λεία τους ξεπερνά τα 125.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε περιοχές της Αττικής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή του αντίστοιχου τμήματος Ζεφυρίου. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 45, 44, 42 και 37 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Πώς έστηναν τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μετακινούνταν ανά δύο, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο όχημα για να προσεγγίζουν τα υποψήφια θύματά τους.

Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν ως λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και προσπαθούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, με διάφορες δικαιολογίες, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και να τους συνοδεύσουν είτε σε τράπεζες και ΑΤΜ είτε στις κατοικίες τους.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αφαιρούσαν οι ίδιοι χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Το όχημα που εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 5.000 ευρώ, το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, κοσμήματα και χρυσαφικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και ρούχα που φέρεται να φορούσαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή των αντίστοιχων τμημάτων Αμπελοκήπων και Παγκρατίου, οδήγησε στην εξιχνίαση 25 υποθέσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 125.000 ευρώ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.