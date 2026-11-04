Ελευσίνα: Έβαλε μαγνήτη στον ταχογράφο φορτηγού για να «κρύβει» τις ώρες οδήγησης

Με έναν ειδικό μαγνήτη φέρεται να είχε παρακάμψει τον ταχογράφο του φορτηγού του ένας 51χρονος οδηγός, προκειμένου να μην καταγράφονται οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσής του. Η επέμβαση είχε και δεύτερη συνέπεια: απενεργοποιούσε τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πώς εντοπίστηκε η παρέμβαση

Οι αστυνομικοί έλεγξαν τη συσκευή καταγραφής ταχύτητας και τα σχετικά φύλλα του ταχογράφου. Από την εξέταση διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετηθεί ειδικός μαγνήτης στη βαλβίδα κίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο δεν καταγράφονταν τα στοιχεία της δραστηριότητας του οδηγού. Παράλληλα, ο λεγόμενος «κόφτης» του φορτηγού έπαυε να λειτουργεί.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούσε σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας. Χωρίς την καταγραφή των ωρών εργασίας και ανάπαυσης, δεν μπορούσε να ελεγχθεί εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα όρια οδήγησης. Επιπλέον, το φορτηγό μπορούσε να κινηθεί χωρίς τον προβλεπόμενο περιορισμό ταχύτητας.

Στον εισαγγελέα ο 51χρονος

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.