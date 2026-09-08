Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πωλούσαν ως ανταλλακτικά

Έκαναν φύλλο και φτερό τα αυτοκίνητα που έκλεβαν και στην συνέχεια τα πωλούσαν ως ανταλλακτικά. Το τελευταίο τρίμηνο είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών αυτοκινήτων στην Δυτική Αττική .

Μετα απο πληροφορίες τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9/26), με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε. τους εντόπισαν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Περάμου. Εκει συνέλαβαν δυο μέλη την εγκληματικής οργάνωσης 23 και 26 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση , η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας,τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Σκοπός τους ήταν οι κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων και στη συνέχεια η διάλυση και κοπή τους, ώστε να πωληθηθούν ως ανταλλακτικά σε πολίτες.

Κατά τη διάεκεια της επιχείρησης των αστυνομικών βρέθηκαν εντός του συνεργείου αυτοκινήτων και κατασχέθηκαν 3 κλεμμένα οχήματα, τα οποία θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Στον χώρο του εν λόγω συνεργείου εντοπίστηκαν επίσης:

επαγγελματικά εργαλεία κοπής – διάλυσης οχημάτων,

πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας,

κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ και

κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.