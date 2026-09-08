Σύγκρουση 2 φορτηγών με ΙΧ στην Αττική Οδό

Καραμπόλα ανάμεσα σε δύο φορτηγά και ένα αυτοκίνητο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην Αττική Οδό. Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Εξόδου 8 για Φυλή.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο τμήμα του δρόμου κοντά στην έξοδο της Φυλής. Στη σύγκρουση εμπλέκονται συνολικά τρία οχήματα, δύο βαρέα φορτηγά και ένα ΙΧ.

Τα ευχάριστα νέα είναι πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς επιβαινόντων. Ωστόσο, η διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.