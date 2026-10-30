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Συνελήφθη το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού- Πυρπόλησε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην του

Εντοπίστηκε στην Λευκάδα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 15:16
Συνελήφθη το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού- Πυρπόλησε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Στα χέρια της αστυνομίας το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού που τα ξημερώματα έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα και σπίτι πρώην συντρόφων του. Ο 46χρονος άνδρας εντοπίστηκε στην Λευκάδα.

Αναλυτικότερα, ο 46χρονος χρησιμοποιώντας ένα μπιτόνι με βενζίνη έκανε στάχτη ένα διαμέρισμα και τρία αυτοκίνητα σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο.

Γλυφάδα επίθεση
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