Συνελήφθη το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού- Πυρπόλησε σπίτι και αυτοκίνητα τριών πρώην του
Εντοπίστηκε στην Λευκάδα
Στα χέρια της αστυνομίας το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού που τα ξημερώματα έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα και σπίτι πρώην συντρόφων του. Ο 46χρονος άνδρας εντοπίστηκε στην Λευκάδα.
Αναλυτικότερα, ο 46χρονος χρησιμοποιώντας ένα μπιτόνι με βενζίνη έκανε στάχτη ένα διαμέρισμα και τρία αυτοκίνητα σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο.
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