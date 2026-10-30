Πρέσπες: Νεκρή από πυροβολισμό νεαρή αρκούδα

Μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας περίπου δύο ετών, εντοπίστηκε νεκρή στην ευρύτερη περιοχή του Βροντερού, στον Δήμο Πρεσπών.

Σύμφωνα με τα ευρύματα το ζώο είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς, με το τραύμα στην κοιλιακή χώρα να προκαλεί εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και να αποδεικνύεται μοιραίο.

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης, όταν επισκέπτης ενημέρωσε τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ για την παρουσία του νεκρού ζώου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: callisto.gr

Στο σημείο πήγαν στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ». Για την εξέταση του ζώου κλήθηκε επίσης ιδιώτης κτηνίατρος.

Τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο

Η εξέταση κατέγραψε τρία τραύματα από βλήματα πυροβόλου όπλου στην αριστερή πλευρά του σώματος της αρκούδας. Τα δύο βρέθηκαν στον αριστερό μηρό και δεν ήταν θανατηφόρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: callisto.gr

Το τρίτο τραύμα, ωστόσο ήταν χαμηλά στην κοιλιά και προκάλεσε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία, η οποία οδήγησε στον θάνατο του ζώου. Από τα ευρήματα εκτιμάται ότι ο θανατηφόρος πυροβολισμός έγινε από σχετικά κοντινή απόσταση.

Το σημείο όπου βρέθηκε η αρκούδα βρίσκεται σε σημαντικό οικολογικό διάδρομο, από τον οποίο μετακινείται το είδος μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: callisto.gr

Η προστασία της καφέ αρκούδας και οι ποινικές κυρώσεις

Η καφέ αρκούδα αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Μάλιστα, η προστασία του ζώου και του βιοτόπου του προβλέπεται από τον Δασικό Κώδικα, την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, τη Σύμβαση της Βέρνης και τη Σύμβαση της Ουάσιγκτον (CITES).

Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας διώκονται ποινικά.