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Αναζητείται αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού- Εμπρηστικό αμόκ εκδίκησης σε βάρος πρώην συντρόφων του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 14:41

Τρεις  εμπρηστικές επιθέσεις φέρεται να πραγματοποίησε ένας 46χρονος, εν ενεργεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο σπίτι και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που εισβάλλει στο σπίτι για να βάλει φωτιά, ενώ όπως θα δείτε, η ζημιά που προκάλεσε, είναι ολοκληρωτική.

Αναζητείται 46χρονος για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις
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Αναζητείται 46χρονος για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις

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