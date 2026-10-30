Αναζητείται αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού- Εμπρηστικό αμόκ εκδίκησης σε βάρος πρώην συντρόφων του

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις φέρεται να πραγματοποίησε ένας 46χρονος, εν ενεργεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο σπίτι και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που εισβάλλει στο σπίτι για να βάλει φωτιά, ενώ όπως θα δείτε, η ζημιά που προκάλεσε, είναι ολοκληρωτική.