Φθιώτιδα: Εξαρθρώθηκε συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους σε περιοχές της Φθιώτιδας εξάρθρωσε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες στη Λαμία χθες το πρωί.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να διέπραξαν πέντε απάτες και εννέα απόπειρες εξαπάτησης, αποσπώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 33.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 7 Σεπτεμβρίου και συνεχιζόταν έως τις 20 Οκτωβρίου. Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους και παρουσιάζονταν είτε ως λογιστές είτε ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ. Σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνταν δήθεν πρόστιμα από την Εφορία, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες να τους παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν τον ρόλο του εισπράκτορα. Παραλάμβαναν τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα τιμαλφή από τα θύματα, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, των οποίων η προέλευση εξετάζεται, ένα αεροβόλο τυφέκιο, 175 ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Στην ίδια αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, συγκάτοικος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 1,2 γραμμαρίων, καθώς και ένας ανιχνευτής μετάλλων, την κατοχή του οποίου αποδέχτηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δύο βασικοί συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.