Συνελήφθη καταστηματάρχης για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο

Στη σύλληψη ενός 54χρονου ιδιοκτήτη οινοπαντοπωλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών διαπίστωσαν ότι το βράδυ της 15ης Ιουνίου 2026 ο επιχειρηματίας είχε επιτρέψει τη διάθεση αλκοολούχου ποτού σε άτομο κάτω των 18 ετών.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ, καθώς και για το αδίκημα της έκθεσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η πώληση και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους απαγορεύεται από τη νομοθεσία και επισύρει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.