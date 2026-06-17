LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/06/2026 12:37
Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας

Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας, μεταξύ του νησιού και των Παξών, προσφέροντας σπάνιες εικόνες από τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει πέντε κητώδη να κινούνται σε κοντινή απόσταση και να αναδύονται διαδοχικά στην επιφάνεια, ενώ ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι που αποδίδονται στην επικοινωνία τους.

@alphanews_official

Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας, μεταξύ του νησιού και των Παξών, προσφέροντας σπάνιες εικόνες από τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει πέντε κητώδη να κινούνται σε κοντινή απόσταση και να αναδύονται διαδοχικά στην επιφάνεια, ενώ ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι που αποδίδονται στην επικοινωνία τους. #alphanews #fyp #news

♬ original sound – alphanewsgr – alphanewsgr

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης