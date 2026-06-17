Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας, μεταξύ του νησιού και των Παξών, προσφέροντας σπάνιες εικόνες από τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει πέντε κητώδη να κινούνται σε κοντινή απόσταση και να αναδύονται διαδοχικά στην επιφάνεια, ενώ ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι που αποδίδονται στην επικοινωνία τους.

@alphanews_official Φάλαινες στο Ιόνιο εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας, μεταξύ του νησιού και των Παξών, προσφέροντας σπάνιες εικόνες από τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει πέντε κητώδη να κινούνται σε κοντινή απόσταση και να αναδύονται διαδοχικά στην επιφάνεια, ενώ ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι που αποδίδονται στην επικοινωνία τους. #alphanews #fyp #news ♬ original sound – alphanewsgr – alphanewsgr