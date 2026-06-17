Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες στην επ. οδό Ρεντίνας– Ουρανούπολης

Δυο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν μετωπικά, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στη 1:20 τα ξημερώματα, στο 53 χιλιόμετρο στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας- Ουρανούπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, στο ένα όχημα, οδηγός ήταν ένας 32χρονος, ενώ στο άλλο, μια 24χρονη, οι οποίοι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, καθώς επίσης και ένας 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου ο 22χρονος παραμένει για νοσηλεία εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η 22χρονη έλαβε εξιτήριο.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.