Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, στην θέση Ξηρολίμνη. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:15 το πρωί, χωρίς ωστόσο να απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.
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