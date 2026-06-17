LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/06/2026 10:52
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, στην θέση Ξηρολίμνη. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:15 το πρωί, χωρίς ωστόσο να απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης