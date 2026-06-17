Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 16 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, έγκλημα κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία με αντικείμενο την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κυρίως δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, τα οποία προορίζονταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού τους διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως χώρο επαφών με συνεργαζόμενα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, παραλαβής παραγγελιών και παράδοσης των πλαστών εγγράφων, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, όπου πραγματοποιούνταν η κατάρτιση των εγγράφων.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modusoperandi), προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και ενεργούσαν συντονισμένα και μεθοδικά.

Ειδικότερα, ο 44χρονος είχε ηγετικό και επιχειρησιακό ρόλο, καθώς ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία και απόκρυψη του παράνομου εργαστηρίου πλαστογραφίας, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και των πρώτων υλών, καθώς και για την κατάρτιση των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγγελιών.

Ο 46χρονος είχε αναλάβει την επικοινωνία με συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών και τους ενδιαφερόμενους «πελάτες», τη συλλογή φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνταν για την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων, καθώς και τη μεταφορά και παράδοσή τους.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε ο 44χρονος να εξέρχεται από την οικία που χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο πλαστογραφίας και στην κατοχή του βρέθηκαν -5- πλαστά δελτία ταυτότητας αλλοδαπών Αρχών, έτοιμα προς διάθεση.

Ακολούθως συνελήφθη και ο 46χρονος ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα και τον ανέμενε.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία όπου λειτουργούσε το εργαστήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

–243- Δελτία Ταυτότητας ( Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας),

-46- Διαβατήρια,

-12- Άδειες Διαμονής,

-12-Άδειες Ικανότητας Οδήγησης,

-9-Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),

-24-σελίδες ατομικών στοιχείων διαβατηρίων,

-28-σελίδες διαβατηρίων με αρίθμηση.

Επιπλέον κατασχεθήκαν :

-2- θερμοκολλητές,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πολυμηχάνημα, εκτυπωτής,

-2- επιτραπέζιοι κόφτες εγγράφων χειρός,

-3- Μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων αλλοδαπών Αρχών

σφραγίδα μελάνης αλλοδαπών Αρχών,

-2- αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα, πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων,

πλήθος μικρουλικών (μέγγενη, κόλλες, κλωστές, μεταλλικές κόπιτσες, γραφική ύλη, ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας),

-3- κινητά τηλέφωνα και

-370-ευρώ.

Από την ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων προέκυψε ότι το εργαστήριο διέθετε εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, κατάλληλο εκτυπωτικό εξοπλισμό και περισσότερα από -300- ψηφιακά αρχεία που απεικονίζουν πρότυπα ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων κρατών, έτοιμα προς επεξεργασία και εκτύπωση, έχοντας την δυνατότητα μαζικής παραγωγής πλαστών εγγράφων υψηλής ποιότητας.

Ως προς τις τιμές πώλησης των πλαστών εγγράφων, εκτιμάται ότι:

το διαβατήριο ανερχόταν σε -900- ευρώ,

το δελτίο ταυτότητας σε -600- ευρώ,

η άδεια διαμονής σε -400- ευρώ, ενώ

το δελτίο αιτούντος άσυλο και η άδεια ικανότητας οδήγησης σε -150- ευρώ

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την εγκληματική της δραστηριότητα υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω επιχείρηση υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.