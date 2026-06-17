Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα- Δεν θα δοθεί καμία παράταση

Καμία νέα παράταση δεν θα δοθεί για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, με την προθεσμία να λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν σε σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας της Αττικής.

Όπως τονίστηκε, από τις 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι καταγραφές παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης ενόψει της κορύφωσης της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και αυξημένης βλάστησης που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους καθαρισμούς οικοπέδων και στην απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, με τον υπουργό να καλεί τους δήμους να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να οργανώσουν σημεία συγκέντρωσης για κλαδέματα και φυτικά υπολείμματα, διευκολύνοντας τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 530.000 δηλώσεις καθαρισμού στην ειδική πλατφόρμα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνδράμει ενεργά στους ελέγχους σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η επιβολή κυρώσεων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αναγκαίο εργαλείο πρόληψης για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς οι ακαθάριστοι χώροι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.