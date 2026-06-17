Βίντεο- Αεροδιακομιδή ασθενούς από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας ανοιχτά της Γαύδου
Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, αποστολή αεροδιακομιδής ασθενούς (MEDEVAC), από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Το άτομο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπως ενημέρωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
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