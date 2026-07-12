Συνελήφθη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια περιπολίας χθες (11/7/2026), στην περιοχή του Δενδροπόταμου, εντόπισε όχημα, το οποίο μετέφερε παράνομα, αλλοδαπούς.

Ο 22χρονος αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού αποβίβασε έξι άτομα στο ύψος της Λαχαναγοράς, προσπάθησε να εμβολίσει το αστυνομικό όχημα και να διαφύγει με ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα πρωτεύουσα όμορης χώρας κι ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.