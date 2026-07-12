Διακινούσε ναρκωτικά στην Ημαθία

Συνελήφθη χθες (11 Ιουλίου 2026), σε περιοχή της Ημαθίας, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκαν:

100 ναρκωτικά δισκία ECSTACY,

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 581 γραμμαρίων και

1 κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζα»), βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 360 γραμμαρίων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4 γραμμαρίων και 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.