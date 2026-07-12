Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας- Σιθωνίας στις 13/7/26

Σύμφωνα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σε τροχοφόρα, αλλά και πεζούς, σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, από τις 08:00 μέχρι τις 20:00, εξαιτίας υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όπως ανακοινώνει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά, στον δήμο Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την περιοχή «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της κοινότητας Παλιουρίου.

Στον δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από την Αστυνομία.

Προβλέπεται επίσης και η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.