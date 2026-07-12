Συνελήφθη 27χρονος για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη από αστυνομικούς τι απογευματινές ώρες της 11ης Ιουλίου 2026, σε περιοχή της Χαλκιδικής, ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Από την ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε περιοχή της Χαλκιδικής, σε πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δώδεκα οχήματα, καθώς και σε 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και του κατηγορούμενου.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που διενεργήθηκε σε αποθηκευτικό χώρο της δίκυκλης μοτοσικλέτας του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.