Πολιτική Προστασία: Έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απευθύνει ισχυρή έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση, προς τους πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα, με έμφαση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις φωτιές, ενώ μέρος της, βρίσκεται σε «πορτοκαλί» ετοιμότητα για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Η αυριανή πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών. Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών πολύ υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών και τονίζεται: Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας παραμένει η πρόληψη.

Καταλήγοντας η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Ο Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει τη σύσταση για μεγάλη προσοχή στους πολίτες και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα, με ανακοίνωση του σημειώνει ότι, λόγω της επικινδυνότητας, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθενται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.