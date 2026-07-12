Θα έριχναν ακατάλληλο γάλα στην αγορά

Καίριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων, πέτυχαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από έλεγχο σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής, διαπίστωσαν, ότι, μετέφερε παρανόμως πάνω από δυο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, προέλευσης Βουλγαρίας. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Επιπλέον, το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά. Με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης.

Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο.