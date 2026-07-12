Λαγονήσι: Περιπολικό τυλίχτηκε στις φλόγες
Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ κινείτο στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της Γλύστρας στο Λαγονήσι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Αναμένεται έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του περιστατικού.
ΠΗΓΗ: FACEBOOK- Η φωνή του Δημότη Δήμου Σαρωνικού
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