Κρήτη: Η κακοκαιρία καταστρέφει περιουσίες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι – Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα

Ολόκληρα βουνά έχουν ΄΄κατέβει΄΄ σε πλατείες χωριών και οικισμών στην Κρήτη . Η κακοκαιρία σφυροκοπά το νησί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, κατεστραμμένες γέφυρες και σοβαρές ζημιές. Ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός, ενώ σε αρκετές περιοχές τα ορμητικά νερά έχουν καλύψει δρόμους και έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Οι εικόνες που μεταδίσει η ανταποκρίτρια του Alphatv Ελένη Στάθογλου απο τα σημεία που ΄χουν πληγεί κόβουν την ανάσα. Περιουσίες έχουν γίνει ένα με το βουνό .

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό και την Πολιτική Προστασία να στέλνει διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης,

το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί:

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.

Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη.

Επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχες Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112: Στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.και Στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και Στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά ,της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.