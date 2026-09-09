Αποσωληνώθηκε η 14χρονη με το πατίνι

Ευχάριστα τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.

Η ανήλικη, ήταν συνεπιβάτισσα στο πατίνι και κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της.

Η αξονική δεν έβγαλε νέα ευρήματα, δίνοντας το πράσινο φως στους γιατρούς ώστε να την μεταφέρουν σε χειρουργική κλινική. Η ανήλικη αποσωληνώθηκε και σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις , αναμένεται μέσα στην ημέρα να εξέλθει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και νοσηλεύεται.