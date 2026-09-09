Αποσωληνώθηκε η 14χρονη με το πατίνι
Ευχάριστα τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.
Η ανήλικη, ήταν συνεπιβάτισσα στο πατίνι και κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της.
Η αξονική δεν έβγαλε νέα ευρήματα, δίνοντας το πράσινο φως στους γιατρούς ώστε να την μεταφέρουν σε χειρουργική κλινική. Η ανήλικη αποσωληνώθηκε και σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις , αναμένεται μέσα στην ημέρα να εξέλθει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και νοσηλεύεται.
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