Ηλεκτρικά πατίνια: 3.700 παραβάσεις και 56 ατυχήματα στην Αττική

Σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους της Αττικής, πραγματοποιεί η Τροχαία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Αφορμή στάθηκαν δύο νέα, σοβαρά τροχαία στην Τήνο και τα Γλυκά Νερά, όπου τραυματίστηκαν βαριά μια 14χρονη και ένας 16χρονος. Οι αστυνομικοί βγαίνουν μαζικά στους δρόμους με ειδικές εξορμήσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν ανήλικοι οδηγοί που “σπάνε” τον ΚΟΚ, αλλά και οι εταιρείες που τους νοικιάζουν ή τους πουλάνε πατίνια.

Η επιχείρηση εστιάζει κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Εστίες προβλημάτων αποτελούν η αλόγιστη χρήση, αλλά και τα παρατημένα πατίνια που καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα και προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα στους δρόμους δεν λέει να αλλάξει.

3.700 πρόστιμα σε οκτώ μήνες

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος:

6.127 συνολικοί έλεγχοι

3.700 βεβαιωμένες παραβάσεις (1.844 με νοικιασμένα πατίνια και 1.800 με ιδιωτικά)

3.544 παραβάτες ήταν ενήλικες

Οι περισσότεροι οδηγούσαν χωρίς κράνος, έτρεχαν υπερβολικά, έβγαιναν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή περνούσαν με κόκκινο.

56 τροχαία με τραυματίες

Η επικίνδυνη οδήγηση φέρνει και βαριές συνέπειες. Το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Ο απολογισμός ήταν 3 σοβαρά τραυματισμένα άτομα και 53 ελαφρά. Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.