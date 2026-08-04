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Σαμαριά: Σοβαρή καταγγελία για θάνατωση Κρι -Κρι

Πρόκειται για καταγγελία σχετικά με περιστατικό που έγινε πριν 20 ημέρες στον Δρυμό Σαμαριάς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/08/2026 12:57
Σαμαριά: Σοβαρή καταγγελία για θάνατωση Κρι -Κρι
INTIME

Μια σοβαρότατη καταγγελία έφτασε στα γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων και ερευνάται. Πρόκειται για περιστατικό κατά το οποίο, άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να θανάτωσαν και να έψησαν αγριοκάτσικο Κρι – Κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Η υπόθεση διερευνάται από την Διεύθυνση Δασών η οποία είναι αρμόδια της φύλαξης του Εθνικού Δρυμού.

Το κρητικό αιγάγρο Κρι Κρι αποτελεί προστατευόμενο είδος. Σύμφωνα με την νομοθεσία η θήρευσή του απαγορεύεται ενώ η παράνομη θανάτωσή του επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και ποινική δίωξη.

Το περιστατικό μένει να επιβεβαιωθεί και έπειτα να εντοπιστούν οι δράστες και να διερευνηθούν οι συνθήκες του γεγονότος.

 

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