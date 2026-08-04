Σαμαριά: Σοβαρή καταγγελία για θάνατωση Κρι -Κρι

Πρόκειται για καταγγελία σχετικά με περιστατικό που έγινε πριν 20 ημέρες στον Δρυμό Σαμαριάς

Μια σοβαρότατη καταγγελία έφτασε στα γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων και ερευνάται. Πρόκειται για περιστατικό κατά το οποίο, άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να θανάτωσαν και να έψησαν αγριοκάτσικο Κρι – Κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Η υπόθεση διερευνάται από την Διεύθυνση Δασών η οποία είναι αρμόδια της φύλαξης του Εθνικού Δρυμού.

Το κρητικό αιγάγρο Κρι Κρι αποτελεί προστατευόμενο είδος. Σύμφωνα με την νομοθεσία η θήρευσή του απαγορεύεται ενώ η παράνομη θανάτωσή του επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και ποινική δίωξη.

Το περιστατικό μένει να επιβεβαιωθεί και έπειτα να εντοπιστούν οι δράστες και να διερευνηθούν οι συνθήκες του γεγονότος.