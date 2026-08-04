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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην επιχείρηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/08/2026 13:13
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:45 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Βόλου με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των δυνάμεων.

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