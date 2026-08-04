Τρεις ιερείς τιμούν το δημοτικό τραγούδι στη Βυτίνα

Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τη Βυτίνα Αρκαδίας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Facebook, τρεις ιερείς εμφανίζονται σε ταβέρνα να τραγουδούν και να παίζουν παραδοσιακή μουσική, χαρίζοντας μια αυθεντική στιγμή γεμάτη αρκαδικό ήχο.

Στο τραγούδι βρίσκεται ο παπά Χρήστος Κυριακόπουλος, γνωστός για τις ερμηνείες του σε δημοτικά τραγούδια. Το βιολί κρατά ο παπά Βασίλης Ντάβος, ενώ στην παρέα συμμετέχει και ο παπά Νικόλας Ντάβος.

Σύμφωνα με σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι τρεις ιερείς έχουν μακρά σχέση με τη μουσική και την παράδοση. Αναφορές χρηστών κάνουν λόγο για ανθρώπους με παρουσία τόσο στην ψαλτική όσο και στο δημοτικό τραγούδι.

Ο παπά Νικόλας Ντάβος υπηρετεί εδώ και χρόνια ως εφημέριος στη Βυτίνα, ενώ ο παπά Βασίλης Ντάβος είναι γιος του. Οι δύο τους, όπως αναφέρουν κάτοικοι και γνωστοί τους, έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική.

Το βίντεο παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητας των ιερέων, με τη δημοτική παράδοση να βρίσκει χώρο σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή.

Πηγή βίντεο: ToProtoselido.gr