Συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ. Ο 46χρονος εντοπίστηκε στο Παγκράτι, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε οικία ως ορμητήριο για τη δράση του.

Η έρευνα και η σύλληψη

Η Αστυνομία είχε λάβει πληροφορίες για άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και έθεσε την επίμαχη οικία σε διακριτική επιτήρηση.

Οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας εντόπισαν τον 46χρονο και, όπως προέκυψε από την έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του στο Παγκράτι, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που συνδέονται με τη διακίνησή τους.

Τι κατασχέθηκε από την οικία

Συνολικά, οι αστυνομικοί βρήκαν 255,9 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν πλήθος νάιλον συσκευασιών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.