Μετά την θλίψη ήρθε η ελπίδα, από τον θάνατο της 71χρονης Αικατερίνης. Η επιθυμία για αλληλεγγύη έγινε πράξη καθώς τα όργανα της 71χρονης γυναίκας δώθηκαν για δωρεά όπως εκείνη ήθελε.

Πρόκειται για την Αικατερίνη, μητέρα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, η οποία νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από πτώση και τον σοβαρό τραυματισμό της. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Πριν τον τραυματισμό της η 71χρονη είχε εκφράσει την επιθυμία της να δωριστούν τα όργανά της μετά τον θάνατό της. Έτσι και έγινε. Με πρωτοβουλία του συζύγου της εκπληρώθηκε η επιθυμία της και δόθηκε ζωή, δωρίζοντας νεφρούς ήπαρ και κερατοειδείς.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων πραγματροποιήθηκε με επιτυχία, το πρωί της 16ης Νοεμβρίου. Με το ιατρικό προσωπικό του Βενιζέλειο Νοσοκομείου, συνεργάστηκαν ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης από το Λαϊκό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πηγή: NeaKriti.gr