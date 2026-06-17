Συνελήφθη 34χρονη για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο με δικυκλιστή

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μια 34χρονη, για εγκατάλειψη τροχαίου και τραυματισμό ενός οδηγού μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, όταν η 34χρονη οδηγός, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, ενώ ήταν ακινητοποιημένη σε κόκκινο σηματοδότη.

Την ίδια στιγμή, δίκυκλο, που διερχόταν στο σημείο, προσέκρουσε στην ανοικτή πόρτα του οχήματος της 34χρονης, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ωστόσο, η 34χρονη οδηγός, υπήκοος Ρωσίας, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο του περιστατικού, χωρίς να προχωρήσει στις απαιτούμενες από τη νομοθεσία, ενέργειες.

Την επόμενη ημέρα, μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί, εντόπισαν και συνέλαβαν την 34χρονη.