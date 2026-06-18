LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:40
ALPHA NEWS

Έκρυβε τα ναρκωτικά στη ντουζιέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/06/2026 12:23
Έκρυβε τα ναρκωτικά στη ντουζιέρα
Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Συνελήφθη 36χρονος που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε κατοικία στην περιοχή των Αχαρνών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα μέσα στη ντουζιέρα της οικίας του 50 γραμμάρια ηρωίνης και 10 γραμμάρια κοκαΐνης, 8 φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης