Έκρυβε τα ναρκωτικά στη ντουζιέρα

Συνελήφθη 36χρονος που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε κατοικία στην περιοχή των Αχαρνών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα μέσα στη ντουζιέρα της οικίας του 50 γραμμάρια ηρωίνης και 10 γραμμάρια κοκαΐνης, 8 φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.