Συνελήφθη 24χρονος με 45,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου σε περιοχή των Γρεβενών. Μετέφερε σε αυτοκίνητο 45 κιλά και 630 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση.

Εντοπίστηκε με βαλίτσα και δύο ταξιδιωτικούς σάκους

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Δ.Ε.Ε. Καστοριάς, αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία, εντόπισαν το αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα σε περιοχή της Καστοριάς. Το όχημα ελέγχθηκε σε περιοχή των Γρεβενών. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μία βαλίτσα και δύο ταξιδιωτικοί σάκοι. Περιείχαν συνολικά 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων. Βρέθηκε ακόμη ένα τσιγάρο κάνναβης.

Το αυτοκίνητο στο οποίο μετέφεραν τα ναρκωτικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, από μη νομοθετημένο σημείο και χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, παρέλαβε από περιοχή της Καστοριάς το αυτοκίνητο, ήδη φορτωμένο με τα ναρκωτικά, προκειμένου να τα μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας.

Κατασχέθηκαν ακόμη το αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM και 70 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς. Ο 24χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς μαζί με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.