Αθήνα: 3 συλλήψεις αλλοδαπών

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 22, 23 και 24 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κατηγορούνται για κλοπές από τουρίστες στο ιστορικό κέντρο. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Εντοπίστηκαν μετά από διακριτική επιτήρηση

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν άτομα που προχωρούσαν σε κλοπές από τουρίστες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση. Στη συνέχεια, τους κάλεσαν για έλεγχο. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 1.490 ευρώ, 282 δολάρια ΗΠΑ και 50 ραντ Νοτίου Αφρικής.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα χρήματα είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά είχαν αφαιρεθεί λίγο πριν από τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους τρεις άνδρες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.