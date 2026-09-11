Αποκλειστικό: Πρότυπο κι άστεγο! Αγιασμός και μετακόμιση…

Μια δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε για τους μαθητές του πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων η αρχή της σχολικής χρονιάς, αφού μαζί με την ευχή “καλή σχολική χρονιά” θα λάβουν κι οδηγίες για το που θα μετακομίσουν (προσωρινά), για να κάνουν μάθημα με ασφάλεια!

Όπως ενημέρωσε τους γονείς ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων δύο μέρες πριν το πρώτο κουδούνι, μετά από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών, “κρίνεται επιβεβλημένη η προσωρινή μετακίνηση των μαθητών σε άλλα σχολικά κτίρια, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις”. Ο έλεγχος ήταν αντισεισμικός και είχε ζητηθεί από τον Δήμο, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και τους Διευθυντές των δύο Γυμνασίων που συστεγάζονται στο κτίριο.

Είναι σίγουρα θετικό πως οι αρμόδιοι ενδιαφέρονται για την κατάσταση του κτιρίου, “είχαν παρατηρηθεί ανησυχητικές ενδείξεις” σημειώνει ο Δήμαρχος, ωστόσο είναι απορίας άξιο το γεγονός πως το “προσωρινό απαγορευτικό” βγήκε – αφού πέρασε όλο το καλοκαίρι- μόλις προχθές.

Οι μαθητές προσωρινά θα κάνουν μάθημα σε γειτονικά σχολεία, με την ευχή όλων σύντομα να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές κτίριο.