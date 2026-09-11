Άγριο επεισόδιο στην Πέτρου Ράλλη – Οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Καταδίωξη και ξύλο – Απίστευτες σκηνές

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χτες βράδυ, όταν άγριο επεισόδιο εκτυλίχτηκε μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Τι συνέβη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλλό. Τα πράγματα ξέφυγαν καθώς μετά την φραστική επίθεση ο ένας στον άλλον, ξεκίνησε μεταξύ τους καταδιώξη.Σημειώνεται πως στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα δύο άτομα, και άλλα δύο στη μηχανή.

Εκτός ελέγχου

Η καταδίωξη σταμάτησε στο ύψος της Πέτρου Ράλλη. Η μηχανή έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο με τα πράγματα να βγαίνουν εκτός ελέγχου. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω της και την έριξε σε κολώνα, τραυματίζοντας τον οδηγό της.

Τότε ανέλαβαν άλλοι δύο επιβαίνοντες της μηχανής και μίας μικρότερης που την ακολουθούσε. Επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου και όλοι, οδηγοί και επιβαίνοντες, ήρθαν στα χέρια με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν να είναι άγριες.