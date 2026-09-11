Πόρτο Χέλι: Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι στο Πόρτο Χέλι, όταν σκάφος που βρισκόταν δεμένο, άρχισε να βυθίζεται.

Το σκάφος φέρεται να ήταν εγκαταλελειμένο εδώ και καιρό, πράγμα που σημαίνει ότι δε συντηρούνταν.

Το σκάφος που βυθίστηκε

Το συγκεκριμένο περιστατικό, προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς τα εγκαταλελειμένα σκάφη στα λιμάνια εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Τέτοια περιστατικά, μπορεί εκτός από την περιβαλλοντική ρύπανση, να προκαλέσουν και ζημιά στα διπλανά σκάφη.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών Γιώργος Βάλλης, το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Τονίζει πως η ασφάλεια του σκάφους δεν εξασφαλίζεται αφού δέσει στο λιμάνι. Χρειάζεται η συντήρηση προκειμένου να αποφευχθούν πολλά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η τυχόν βύθιση λόγω εγκατάλειψης.