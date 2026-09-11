Πυροσβεστική: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις 26 προσλήψεις

Μέχρι σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τις 26 νέες θέσεις Ειδικών Καθηκόντων στην Πυροσβεστική. Η προθεσμία λήγει στις 23:59, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Η προκήρυξη αφορά ιδιώτες για την ειδικότητα Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, που θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων.

Από τις 26 θέσεις:

5 Πλοηγοί Κυβερνήτες θα καταταγούν ως Αξιωματικοί

5 Πλοηγοί Μηχανικοί θα καταταγούν επίσης ως Αξιωματικοί

16 Πλοηγοί Μηχανικοί θα προσληφθούν ως χαμηλόβαθμο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν περισσότερες από μία ειδικότητες. Ωστόσο, η σειρά προτίμησης που δηλώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει μετά την οριστική υποβολή.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Μεταξύ άλλων, πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά και να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Απαιτούνται επίσης η προβλεπόμενη υγεία και σωματική ικανότητα, η εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες, καθώς και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, ναυτικά διπλώματα και η προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με τα δικαιολογητικά, καθώς προσόν που δεν δηλώνεται σωστά ή δεν αποδεικνύεται με το απαιτούμενο έγγραφο δεν μοριοδοτείται.