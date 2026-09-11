Μαγνησία: Έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν μια σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ενός εννιάχρονου κοριτσιού από συγγενικό πρόσωπο. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νοσοκομείου Βόλου, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσηλευτηκό ίδρυμα με την συνοδεία του πατέρα της, από περιοχή του Αλμυρού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι έπειτα απ’ όσα φέρεται να είπε το παιδί στον πατέρα του, ο γονιός το μετέφερε σε Κέντρο Υγείας. Οι ιατροί στο Κέντρο υγείας ενημέρωσαν την αστυνομία για την κατάσταση και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, ώστε να γίνουν οι απαραίτρητες εξετάσεις. Επίσης το παιδί λαμβάνει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Παράλληλα, η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία, στα πλαίσια της διερεύνησης.