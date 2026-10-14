Συνελήφθη 17χρονος για ξυλοδαρμό μαθητή

Υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε στο φως στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μετά τη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος φέρεται να απείλησε συμμαθητή του, ότι θα δημοσιοποιήσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί, εκθέτοντας τον, δημόσια.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο μαθητής, φέρεται να δέχτηκε επίθεση μέσα στο σχολείο από ομάδα ατόμων, όπου του αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.

Ωστόσο, ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να απείλησε τον μαθητή ότι θα δημοσιοποιήσει το βίντεο της επίθεσης, εάν εκείνος δεν παραιτούνταν από το σχολικό συμβούλιο.

Έτσι, μετά την καταγγελία του μαθητή, συνελήφθη ο 17χρονος, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απειλή, σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο ανήλικος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.