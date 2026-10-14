Γλυφάδα: 16χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Συνελήφθη και η μητέρα του

Συνελήφθη και η μητέρα του

Συνελήφθη και η μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 16χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα, αφού εντόπισαν 40 συσκευασίες κάνναβης που είχε κρύψει σε δέντρο μέσα σε πάρκο.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η απόπειρα διαφυγής και η επίθεση στους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας κινούνταν σε πάρκο της περιοχής, όταν εντόπισαν τον 16χρονο να κάνει ύποπτες κινήσεις. Του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος έκρυψε νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες σε ένα δέντρο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τη σύλληψή του, ο 16χρονος φέρεται να αντιστάθηκε και να χτύπησε τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές, επιχειρώντας να αποφύγει τις χειροπέδες. Τελικά, συνελήφθη.

Οι 40 συσκευασίες κάνναβης που βρέθηκαν στο πάρκο

Μετά την ακινητοποίησή του, οι αστυνομικοί έλεγξαν το σημείο όπου είχε κρύψει τις συσκευασίες. Εκεί εντόπισαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ποσότητα προοριζόταν για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας.