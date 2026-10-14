Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες το πρωί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο 20χρονης που φέρεται να έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν κάνναβη, MDMA, φαρμακευτικά δισκία και εξοπλισμός που κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Η έρευνα για τον θάνατο της 20χρονης

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διεξήγαγε έρευνα για την υπόθεση.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι του 22χρονου

Κατά την αστυνομική επιχείρηση και την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων

Μία συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων

Δύο φαρμακευτικά δισκία

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Έναν μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο

Ένα μεταλλικό κουτάλι και ένα γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ροζ ναρκωτικής ουσίας

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια στον αρμόδιο ανακριτή.