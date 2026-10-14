38χρονη παρίστανε τη λογίστρια: Πάνω από 300.000 ευρώ

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μια 38χρονη, η οποία παρίστανε τη λογίστρια, και φέρεται να απέσπασε πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, αλλά και χρυσά κοσμήματα.

Η 38χρονη συνελήφθη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Χαριλάου, όπου προσπαθούσε να εξαπατήσει με έναν 19χρονο, μια 62χρονη γυναίκα, η οποία κατάλαβε τι συνέβαινε, και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Μετά από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύφθηκε, ότι με έναν άγνωστο συνεργό της, είχαν εμπλοκή, σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις απάτης, και φαίνεται να απέσπασε συνολικά 31.400 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα που η αξία τους εκτιμάται στα 180.000 ευρώ, αλλά και 127 χρυσές λίρες Αγγλίας.

Η μεθοδολογία ήταν η ίδια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.. Η 38χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια, τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματά της, και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή, λέγοντας, ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δήθεν πρόστιμα από την Εφορία.

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