Διάσωση θαλάσσιας χελώνας στα ανοιχτά της Δονούσας

Η περιπέτεια της μικρής Caretta carretta έλαβε τέλος, όταν εντοπίστηκε να επιπλέει από σκάφος στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Δονούσας.

Χθες, ο ψαράς Αντώνης Βενετσάνος, κατάλαβε ότι η μικρή θαλάσσια χελώνα, που επέπλεε για αρκετή ώρα κοντά στην βάρκα του, αντιμετώπιζε πρόβλημα. Η αδυναμία της να καταδυθεί προκάλεσε αμέσως την ανησυχία του.

Χωρίς καθυστέρηση οι αλιείς περιμάζεψαν την ταλαιπωρημένη χελώνα και την έβγαλαν στη στεριά.

Η πολύτιμη βοήθεια μιας κατοίκου της Δονούσας

Η τραυματισμένη χελώνα παραδόθηκε στην Πλουμίτσα, κάτοικο του νησιού, η οποία ανέλαβε προσωρινά τη φροντίδα της, ακολουθώντας τις οδηγίες Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής.Τη χελώνα μετέφερε άμεσα από το νησί το «Υδροχόος», το πρώτο διαθέσιμο πλοίο της εταρείας Blue Star Ferries. Το πλήρωμα παρέδωσε με ασφάλεια τη μικρή Caretta carretta στα χέρια των ειδικών του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.

Το μεγάλο «ευχαριστώ» του Σύλλογου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του αλιευτικού “Υδροχόος”, στην Blue Star Ferries και φυσικά στην Πλουμίτσα που πάντα είναι πρόθυμη να βοηθήσει όποιο ζώο χρειάζεται βοήθεια».

Η κινητοποίηση στη Δονούσα αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα ευαισθησίας και συνεργασίας για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.