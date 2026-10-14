Ξυλοκόπησαν μαθητή και τον απειλούσαν με βίντεο από την επίθεση

Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία συμμαθητή του για άσκηση βίας, κλοπή και εκβιασμό.

Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή εντός σχολικού συγκροτήματος, όταν το θύμα δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δράστες ξυλοκόπησαν τον μαθητή και του αφαίρεσαν ένα προσωπικό τσαντάκι, ενώ παράλληλα κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες, όταν ο 17χρονος φέρεται να άρχισε να απειλεί τον συμμαθητή του πως θα δημοσιοποιήσει το οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του εκβιασμού ήταν να εξαναγκαστεί το θύμα να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο.

Μετά την επίσημη καταγγελία του παθόντος, η Αστυνομία επενέβη άμεσα και συνέλαβε τον 17χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

Σωματική βλάβη και απειλή

Κλοπή

Παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.