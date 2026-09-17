Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος της οδού Καλυψούς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά όλοι οι επιβάτες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, όπου και νοσηλεύονται.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπλοκής δεύτερου οχήματος.