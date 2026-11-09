Συνέλαβαν διακινητή για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε χθες το πρωί κοντά σε οικισμό του Έβρου, ένας διακινητής ο οποίος μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Συγκεκριμένα η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Μάλιστα ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Καρά την διάρκεια της σύλληψης κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.