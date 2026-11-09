Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων στην υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκ. ευρώ από ΜΚΟ

Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από ΜΚΟ, τα οποία προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος αποχώρησε από την υπεράσπιση των δύο βασικών κατηγορουμένων, του ιδρυτή της οργάνωσης και της πρώην συζύγου του.

Την εξέλιξη αποκάλυψε η δημοσιογράφος Φρόσω Κυριαζή, μέσα από ρεπορτάζ στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η διαφωνία που έφερε το τέλος της συνεργασίας

Ο Κωνσταντίνος Τσάκος γνωστοποίησε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τους δύο κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ.

Όπως εξήγησε, η αποχώρησή του συνδέεται με διαφωνία που προέκυψε σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή που έπρεπε να ακολουθηθεί, αλλά και με τον τρόπο που αυτή θα παρουσιαζόταν δημόσια.

Η ολοκλήρωση των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή αποτέλεσε και το τέλος της μέχρι τώρα συνεργασίας τους.

Στη δήλωσή του ο δικηγόρος ανέφερε:

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των ανωτέρω ενώπιον του ανακριτή, σηματοδότησε και την περάτωση της μέχρι σήμερα συνεργασίας και τούτο, διότι προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και ως προς τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της».

Η υπόθεση με τα παραμύθια και τα 1.400 ευρώ

Μία ακόμη αποκλειστική πληροφορία για τη δράση της 35χρονης έφερε στο φως το ρεπορτάζ της Φρόσως Κυριαζή.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, το 2018 η γυναίκα φέρεται να απέσπασε 1.400 ευρώ από σύλλογο που στήριζε παιδιά με καρκίνο. Είχε παρουσιαστεί ως εθελόντρια και είχε προθυμοποιηθεί να βοηθήσει στην πώληση παραμυθιών του συλλόγου, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά.

Η Δήμητρα Σκιώτη, δικηγόρος του συλλόγου, περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να γινόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, πολίτες τηλεφωνούσαν στον σύλλογο επειδή έβλεπαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι να διανέμουν το έντυπο υλικό του, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η 35χρονη φέρεται να επικαλούνταν την ανάγκη ενός παιδιού που δήθεν χρειαζόταν 90.000 ευρώ για χειρουργική επέμβαση. Τα παραμύθια πωλούνταν προς 25 ευρώ το καθένα, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, μόνο τα 5 ευρώ κατέληγαν στον σύλλογο. Τα υπόλοιπα 20 ευρώ φέρεται να τα κρατούσε η ίδια.

Η συγκεκριμένη καταγγελία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο ρεπορτάζ για την υπόθεση της ΜΚΟ.