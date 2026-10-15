Ηράκλειο: Λεωφορείο με παιδιά έγειρε και ακινητοποιήθηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί, στον Δήμο Μαλεβιζίου, όταν λεωφορείο το οποίο μετέφερε μαθητές στο Δημοτικό τους Σχολείο στην περιοχή Τσαλικάκι Ηρακλείου, έγειρε, προς την άκρη ενός στενού δρόμου και ακινητοποιήθηκε.

Το περιστατικό, έλαβε χώρα, κατά τη διάρκεια ενός καθημερινού δρομολογίου από το συγκεκριμένο σημείο, με 5-6 μαθητές, και ενώ κινούνταν προς το επόμενο σημείο, όπου θα παραλάμβανε και άλλους μαθητές.

Πηγή Φωτό: neakriti

Ενώ το βαρύ όχημα βρισκόταν εν κινήσει, πήρε κλίση και έγειρε προς την πλευρά της άκρης του οδοστρώματος, όπου και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του.

Οι μαθητές που επέβαιναν στο πούλμαν, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων, Τοπικών Κοινοτήτων, Πρωτογενούς Τομέα & Πρασίνου του Δήμου Μαλεβιζίου, Φάνης Κοκκινάκης, που βρέθηκε στο σημείο του περιστατικού, αναφέροντας, ότι ο οδηγός είχε επικοινωνήσει με τον Δήμο, και είχε ενημερώσει για τις δυσκολίες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο σημείο, και για μια ελιά που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου η οποία δυσκολεύει τη διέλευση των οχημάτων.

Πηγή: neakriti / Youtube