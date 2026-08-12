Σίνδος: Στα χέρια των Αρχών 59χρονος για έξι φωτιές

Στη σύλληψη ενός 59χρονου, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για έξι περιστατικά εμπρησμού στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές, ο 59χρονος φέρεται να κινούνταν με το όχημά του στην περιοχή και να έθετε φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του οχήματός του στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Η πρώτη φωτιά σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, προκαλώντας την καταστροφή περίπου 20 στρεμμάτων αγροτικής έκτασης. Μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 15 στρέμματα.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, σύμφωνα με την έρευνα, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε ακόμη τέσσερις εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο άνδρας συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.